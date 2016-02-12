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Dünya
Deutsche Welle

Clooney Merkel ile buluşacak

Amerikalı aktör George Clooney Almanya Başbakanı Angela Merkel ile mültecilere yardım imkânlarını görüşecek.

12 Şubat 2016 11:15


Berlin Uluslararası Film Festivali münasebetiyle Berlin'e gelen aktör George Clooney Almanya Başbakanı Angela Merkel ile mülteci krizini görüşecek.

Hollywood yıldızı Başbakan Merkel ile mültecilere yardım etme imkânlarını görüşeceklerini söyledi. Başbakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

George Clooney'in Berlin'de mültecilerle de bir araya geleceği öğrenildi. Mülteci dramını beyaz perdeye aktarmak için henüz erken olduğunu belirten George Clooney, “Önce gelişmelerin beklenip senaryonun yazılması gerekir. Mülteci krizinin filmleştirilmesi birkaç yıl alır”, dedi.

'Mülteci krizi ABD'de yeterince haberleştirilmiyor'

Sosyal ve insani angajmanından dolayı çok sayıda ödül alan aktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Mülteci krizinin en iyi anlatıldığı ortam haber medyasıdır. Ancak konu ABD'de yeterince haberleştirilmiyor. Sudan konusunda bir film çevirmek istiyordum ama doğru yolu bulamadığım için, kötü bir film çevirmektense hiç çevirmemenin daha doğru olacağını düşündüm.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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