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Spor

Clippers kötü gidişe 'dur' dedi

Los Angeles Clippers'ın Cleveland Cavaliers‘ı 113-94 yendiği karşılaşmada JJ Redick 23 sayıyla galbiyette büyük rol oynadı

02 Aralık 2016 12:55

Son 3 maçını kaybeden Los Angeles Clippers bu sabaha karşı konuk olduğu Cleveland Cavaliers‘ı 113-94’lük skorla ezdi geçti.

Doğu turunda önce Pacers’a, ardından Pistons’a ve son olarak olaylı maçta Nets’e 2 uzatma sonunda kaybeden Clippers, bu sabaha karşı son şampiyon Cavaliers karşısında bu mağlubiyetlerin acısını çıkarttı.

Chris Paul liderliğindeki Clippers, ikinci çeyrekle birlikte ipleri eline alırken, giderek farkı açtı ve rahat bir galibiyet aldı.

Clippers‘ta Chris Paul 16 sayı-9 asist-6 ribaunt yaparken, JJ Redick 23 sayı-2 ribaunt, DeAndre Jordan 9 sayı-15 ribaunt, Blake Griffin 13 sayı-5 ribaunt-11 asist, benchten gelen Austin Rivers 12 sayı-7 asist-4 ribaunt ve Jamal Crawford 12 sayı-2 asist yaptı.

Cavaliers‘ta Kyrie Irving 28 sayıyla oynarken, LeBron James 15 sayı-5 ribaunt-5 asist-5 top kaybı, Kevin Love 16 sayı-4 ribaunt ve benchten gelen Richard Jefferson 12 sayı-4 ribaunt yaptı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Portland Trail Blazers 131 - Indiana Pacers 109
Charlotte Hornets 97 - Dallas Mavericks 87
Brooklyn Nets 93 - Milwaukee Bucks 111
Cleveland Cavaliers 94 - LA Clippers 113
Memphis Grizzlies 95 - Orlando Magic 94
Utah Jazz 110 - Miami Heat 111.

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