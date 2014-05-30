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Spor

Clippers için teklif 2 milyar dolar

LA Clippers'ı 2 milyar dolara eski Microsoft Başkanı almak üzere

30 Mayıs 2014 12:59

Donald Sterling'in ırkçı söylemleri nedeniyle satmak zorunda kaldığı NBA takımı LA Clippers, Microsoft eski Başkanı'nın olmak üzere. Sterling'in 12,5 milyon dolara aldığı takım için ortadaki rakam 2 milyar dolar.

NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın sahibi Donald Sterling'in, geçen ay cezalandırılmasının ardından satılması beklenen Clippers takımı için yapılan teklif mücadelesini, 2 milyar dolar ile Microsoft eski Başkanı Steve Ballmer kazandı.

Steve Ballmer'in, Los Angeleslı yatırımcılar Tony Ressler, Bruce Karsh ve Davıd Geffen Grup'a karşı kazandığı teklif savaşının ardından gelecek günlerde imzaların atılmasıyla takımın yeni sahibi olması bekleniyor.

Donald Sterling nisan ayında patlak veren kaset skandalının ardından takımı satması yönünde gelen yoğun baskılara karşı bir süre direnmiş ancak geçen hafta Clippers takımının eşi Shelly Sterling tarafından satışa sunulmasına ikna olmuştu.

Skandal sonrası kasetteki ırkçı söylemleri nedeniyle Ulusal Basketbol Ligi tarafından hayat boyu NBA'den men cezası alan Sterling ayrıca 2,5 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Donald Sterling'in Steve Ballmer'ın rekor teklifine onay veren imzayı atması halinde Clippers için ödenen rakam NBA tarihinde bir rekor olmanın yanında, 2012'de 2,1 milyar dolara satılan Dodgers'tan sonra Kuzey Amerika'da bugüne dek bir spor takıma ödenen en yüksek miktar olarak tarihe geçecek.

Donald Sterling, Los Angeles Clippers takımını 1981 yılında 12,5 milyon dolara satın almıştı.

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