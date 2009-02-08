Clippers çok 'farklı'



NBA'de Atlanta Hawks'ın, evinde Los Angeles Clippers'a 121-97 yenildiği maçta, Zaza Pachulea 12 sayı attı.



NBA'de Atlanta Hawks, sahasında Los Angeles Clippers'a 121-97 yenilirken, Zaza Pachulia 12 sayıyla oynadı.



Philips Arena'da 18 bin 729 basketbolseverin izlediği karşılaşmada, oyuna sonradan dahil olup, 21 dakika sahada kalan Pachulia'nın, 12 sayı ve 4 ribauntluk çabası takımına yetmedi. Zaza'nın takım arkadaşlarından Marvin Williams ve Joe Johnson'ın 17'şer sayılık çabası da yenilginin önüne geçemedi.



Clippers'ı galibiyete taşıyan isimler ise 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın yıldızı olan Al Thornton ile 25 sayı üreten Zach Randolph oldu.



Maçın ilk çeyreği, Hawks'ın 27-17 yenilgisiyle sona ererken, devre de Clippers'ın 55-41 lehine tamamlandı. Maçın 3. periyodunu da 90-72 geride bitiren Hawks, sahadan da 121-97 mağlup ayrıldı.



Güneydoğu grubunda mücadele eden Atlanta ekibi, bu sezon çıktığı 50 maçta 29 galibiyet, 21 de yenilgi aldı.



NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:



Philadelphia 76ers - Miami Heat: 94-84



New Jersey Nets - Denver Nuggets: 114-70



Memphis Grizzlies - Toronto Raptors: 78-70



Dallas Mavericks - Chicago Bulls: 115-114 (Uzatmada)



Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 107-90



Milwaukee Bucks - Detroit Pistons: 121-126 (Uzatmada)

