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Spor

Clippers çok 'farklı'

NBA'de Atlanta Hawks'ın, evinde Los Angeles Clippers'a 121-97 yenildiği maçta, Zaza Pachulea 12 sayı attı.

08 Şubat 2009 02:00


NBA'de Atlanta Hawks'ın, evinde Los Angeles Clippers'a 121-97 yenildiği maçta, Zaza Pachulea 12 sayı attı.

NBA'de Atlanta Hawks, sahasında Los Angeles Clippers'a 121-97 yenilirken, Zaza Pachulia 12 sayıyla oynadı.

Philips Arena'da 18 bin 729 basketbolseverin izlediği karşılaşmada, oyuna sonradan dahil olup, 21 dakika sahada kalan Pachulia'nın, 12 sayı ve 4 ribauntluk çabası takımına yetmedi. Zaza'nın takım arkadaşlarından Marvin Williams ve Joe Johnson'ın 17'şer sayılık çabası da yenilginin önüne geçemedi.

Clippers'ı galibiyete taşıyan isimler ise 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle maçın yıldızı olan Al Thornton ile 25 sayı üreten Zach Randolph oldu.

Maçın ilk çeyreği, Hawks'ın 27-17 yenilgisiyle sona ererken, devre de Clippers'ın 55-41 lehine tamamlandı. Maçın 3. periyodunu da 90-72 geride bitiren Hawks, sahadan da 121-97 mağlup ayrıldı.

Güneydoğu grubunda mücadele eden Atlanta ekibi, bu sezon çıktığı 50 maçta 29 galibiyet, 21 de yenilgi aldı.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Philadelphia 76ers - Miami Heat: 94-84

New Jersey Nets - Denver Nuggets: 114-70

Memphis Grizzlies - Toronto Raptors: 78-70

Dallas Mavericks - Chicago Bulls: 115-114 (Uzatmada)

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves: 107-90

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons: 121-126 (Uzatmada)

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