-CLINTON: MÜBAREK YETERİNCE ADIM ATMADI WASHINGTON (A.A) - 30.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, demokrasi yolunda halen yeterince adım atmadığını söyledi. Clinton, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, ''iyi yönde bir geçiş'' istediklerini belirterek, ''Halen iktidarda olan Mübarek, rejiminden geçişin kolaylaşması için gerekeni yapmasını istiyoruz'' dedi. Mısır'da özgür ve adil seçimlerin yapılmasını görmek istediklerini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Clinton, ABC televizyonundaki konuşmasında da Mısır'a yardımların askıya alınıp alınmayacağıyla ilgili soru üzerine, şu an böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. -HAGUE: "MÜBAREK, ÜLKESİNİN AŞIRICILARIN ELİNE DÜŞMESİNİ ÖNLEMELİ"- İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i "ülkesinin aşırıcıların eline düşmesini önlemek için demokratik dönüşüm yapmaya" çağırdı. Hague İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Mısır'ın daha açık ve demokratik bir topluma dönüşmesi hem Mısırlılar, hem de tüm dünya için iyi olacaktır" dedi. Mısır'ın bağımsız bir ülke olduğunu, dolayısıyla kimin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini kendilerinin belirleyemeyeceğini ifade eden Hague, Kahire, İskenderiye ve Süveyş'te bulunan İngiliz vatandaşlarını çok önemli sebepleri olmadıkça ülkeden ayrılmaya çağırdı. -MUSA, MISIR'DA ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİLMESİNİ İSTEDİ- Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Mısır'da çok partili bir demokrasi görmek istediğini söyledi. Eski Mısır Dışişleri Bakanı da olan Musa, BBC'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bakanların değiştirilmesinden ziyade reform isteyen halkın sesine kulak vermesi gerektiğini söyledi. Amr Musa, yeni bir başbakan ve yeni bakanların atanmasının ille de değişim anlamına gelmediğini belirtti. Arap ülkelerinin Tunus'ta başlayan değişim çağrılarına kulak vermesi gerektiğini belirten Musa, "Arap dünyası değişim yolunda. Günümüzün sloganı reform, değişim ve modernleşme" diye konuştu. -NİL TELEVİZYONU: "ORDU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI SIKI UYGULAYACAK"- Mısır'da ordunun sokağa çıkma yasağını bugünden itibaren sıkı bir şekilde uygulayacağı bildirildi. Ordunun açıklamalarına sık sık yer veren resmi Nil televizyonu, halka çağrıda bulunarak, yağmacıların görülmesi durumunda ordu birliklerinin haberdar edilmesini istedi. Nil televizyonu, ordunun bugünden itibaren sokağa çıkma yasağını sıkı bir şekilde uygulayacağını da duyurdu. Ordu birliklerinin Kahire merkezine doğru ilerlediğini kaydeden televizyon, ordunun Kahire, İsmailiye ve Suveyş gibi büyük kentlerde kontrolü geniş çapta sağladığını bildirdi. Kahire'de askeri birliklerin sokağa çıkma yasağını tam olarak uygulamak üzere yolları trafiğe kapadığı dikkati çekiyor. Öte yandan, göstericilerin sayısının arttığı Tahrir Meydanı'na takviye askeri araçlar gönderiliyor. Savaş uçakları Kahire üzerinde alçaktan uçtu. Uçakların İskenderiye, Süveyş ve Minye gibi büyük kentlerin üzerinde de uçuş yaptığı bildirildi. -EL BARADEY MÜZAKERECİ OLARAK TANINDI- Mısır'daki en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler ve diğer muhalif hareketler, muhalif lider Muhammed El Baradey'in müzakereci olarak tanınmasına karar verdi. Örgüt liderlerinden Saad el Katatni, birçok irili ufaklı örgüt ve hareketi kapsayan Ulusal Değişim Derneğinin, El Baradey'i, müzakereci olarak tanıdığını belirtti.