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Dünya

CLINTON'IN TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ WASHINGTON (A.A)

01 Şubat 2011 09:25

-CLINTON'IN TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ WASHINGTON (A.A) - 01.02.2011 - ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un Türkiye'ye yapması planlanan ziyaretinin ertelendiğini doğruladı. Yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Clinton'ın, Almanya'nın Münih kentinde 4-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılmasının ardından, ülkesine döneceğini söyledi. Yetkili, Clinton'ın, gelecekteki herhangi bir seyahat planının ise uygun bir zamanda duyurulacağını kaydetti. Clinton'ın, gelecek hafta başında Ankara'ya gitmesi öngörülüyordu.

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