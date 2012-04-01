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Clinton'ın Türk bayrağı hassasiyeti

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Suriye Halkının Dostları" zirvesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

01 Nisan 2012 21:53

 

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Suriye Halkının Dostları" zirvesinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi Clinton'ın duracağı kürsü arkasında bulunan Türk bayrağı, görevliler tarafından değiştirildi. Görevliler Türk bayrağına şekil vermek için uzun süre uğraştı.
 
ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ın basın toplantısı öncesi Clinton'ın önünde duracağı kürsünün arkasına Türk ve ABD bayrakları yerleştirildi. Ancak Türk bayrağı görevliler tarafından beğenilmedi. Bunun üzerine bayrak değiştirildi. Ancak görevliler değiştirilen Türk bayrağına bu kez duruşundan memnun olmadı.
 
Türk bayrağına şekil vermek için biri kadın diğeri erkek iki görevli uzun süre uğraştı. Bu kez de Türk bayrağının üzerinde bulunan ay ve yıldızın hangi yönde duracağı konusunda sorun yaşandı. İki görevli başka bir görevlinin yönlendirmesiyle bayrağın üzerindeki ay ve yıldızı sağa çevirdi. Türk bayrağının güzel görünmesi için büyük çaba sarf eden iki görevli bayrağa şekil vermeyi başardı.

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