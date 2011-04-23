T24 - Wikileaks'te yer alan Türkiye konulu belgeleri yayımlayan Taraf gazetesinde, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın imzasıyla Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderilen 2009 tarihli telgraf yer aldı. 23 Mayıs 2010 tarihinde CHP'nin Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bilgi edinmek isteyen Clinton, Ankara'daki ABD'li diplomatlara çeşitli sorular sorduğu ortaya çıktı.



Taraf gazetesinde "Clinton'ın Kılıçdaroğlu kehaneti" başlığıyla yayımlanan (23 Nisan 2011) birebir Wikileaks çevirisi şöyle:





Clinton'ın Kılıçdaroğlu kehaneti



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın imzasıyla Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’na gönderilen 2009 tarihli telgrafta, Washington seçimlerin yükselen yıldızı Kılıçdaroğlu’nu mercek altına almış.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adayları kesinleştiği gün partisinin listesini övdü ve “bu ekiple” 12 Haziran genel seçimlerine “en az yüzde 40 oy” hedefiyle gireceklerini açıkladı. Anketler ise, en azından şimdilik, CHP’nin bu hedefin on-on beş puan kadar altında kalabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki haftalar bu durumu değiştirebilir. Nitekim Kılıçdaroğlu, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yarışırken de, “Yüzde 40 alırım” demişti; sonuçta sandıktan AKP’li Kadir Topbaş’a yüzde 44.2, Kılıçdaroğlu’na yüzde 37 oy çıktı. Bu, CHP açısından “başarılı” sayılabilecek bir yenilgiydi.

Deniz Baykal’ın, “derin”liği çoktan dile düşse de, derinlerinde nelerin olduğunu henüz bilmediğimiz bir kaset komplosuyla genel başkanlığı bırakması sonrasında, 23 Mayıs 2010’da CHP’nin olağanüstü kurultayında partinin başına geçen Kılıçdaroğlu, esasen, 29 marttaki başarılı yenilgisiyle ciddi bir güç kazanmıştı. Evet, belki Kılıçdaroğlu, “liderliğini,” büyük ölçüde çirkin bir komploya ve, evet, belki biraz da bir ara sürekli olarak koltuğunun altında dosyalarla gezip, çoğu sonuçsuz kalan yolsuzluk iddialarını gündeme taşımasına borçlu ama Kılıçdaroğlu’nun 29 Mart 2009’daki performansı olmasaydı, onu bugün CHP’nin başına getirmiş olan güçler, muhtemelen başka bir alternatif üzerinde duracaklardı.

29 mart yerel seçimleri sonrasında, Kılıçdaroğlu’nun Obama yönetiminin de ilgisini çektiği anlaşılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın, yerel seçimlerden iki ay sonra; Baykal’ın istifa etmesiyle, yerine Kılıçdaroğlu’nun geçmesinden ise neredeyse tam bir yıl önce, Ankara’ya gönderdiği soruları aktarıyoruz bugün. Okuyunca, CHP’nin tepesindeki depremin önceden “geliyorum” dediğini ve bunun ABD’den işitildiğini düşünmeniz mümkün.

CHP seçimler için ne planlıyor

Tarih: 1 Haziran 2009. Telgrafın “Çıkış Yeri” başlıklı satırında, karşılık olarak “Dışişleri Bakanı” yazıyor. Hillary Clinton’ın imzasını taşıyan ve ABD Dışişleri Bakanlığı İstihbarat Araştırma ve Operasyonlar Başkanı Suzanne McCormick’in kaleme aldığı anlaşılan “KİŞİYE ÖZEL” telgrafın alıcıları ise ABD’nin Ankara Büyükelçisi ile İstanbul Başkonsolosu. Telgrafın tam metni şöyle:

1/ Washington’daki analistler, yerel seçimlerin öncesinde ve sonrasında Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve muhalefet konusundaki kapsamlı raporları için ziyadesiyle müteşekkirdir. Analistler bu raporları bir dizi güncel prodüksiyonda (yazılı metinler, açıklamalar, raporlar vs. kastediliyor)ve karar vericiler sunulan brifinglerde kullandılar. Analistler temsilciliklerin, zamanın ve kaynakların elverdiği ölçüde, muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi’yle (CHP) ilgili olarak sağlayabileceği ilave içgörülere de müteşekkir olacaktır. Washington’dan çok teşekkürler ve saygılar.

(A) CHP’NİN İÇ MESELELERİ

(1) Muhalefetteki CHP’nin yerel seçimlerden sonraki stratejisi nedir? CHP’nin, eğer varsa, 2011 seçimlerine giderken tabanını genişletmek için ne gibi müstakbel planları var ve bu planları nasıl hayata geçirecek?

(2) CHP’nin ABD Başkanı’nın nisandaki ziyareti ertesindeki değerlendirmesi nedir?

(3) CHP’nin erken bir parti kurultayı toplama yönünde hiçbir planı var mı?

CHP lideri Deniz Baykal’ın parti üzerindeki denetim gücü nedir? Baykal’ın liderliğine karşı içeriden muhtemel tehditler var mı? Eğer varsa, bu şahıslar dışarıdan destek alıyorlar mı ve ne şekilde alıyorlar? Müstakbel rakiplerin (Baykal’ın karşısına çıkacaklar anlamında) geçmişteki rakiplerden daha iyi sonuç alabilecekleri yönünde onlara umut veren nedir?

Kemal Bey’in geçmişi nasıl

(4) Baykal’ın CHP parlamento Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilişkisi nedir? CHP Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında aldığı sonucı nasıl değerlendiriyor? Baykal kendisini Kılıçdaroğlu’nun popülaritesine karşı korumak için ne tür önlemler düşünüyor olabilir?

(5) Parti içinde, Kürtlere erişim, ekonomi ve/veya işçiler gibi konularda parti politikasının çeşitli yönlerini geliştirmekte önderliği kim üstleniyor?

(6) Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki istikbali, öz geçmişi ve muhtemel siyasi planları konusunda daha fazla bilgiye müteşekkir olacağız. Onun siyasi müttefikleri kimler? Parti liderliği için Baykal’ın ciddiye alınabilecek diğer potansiyel rakipleri ve/veya halefleri kimler?

(7) CHP’nin kaynakları ve örgütlenmesi konusunda da her türlü ilave bilgiye müteşekkir kalacağız.

Genelkurmay’ın CHP’yle ilişkisi

(B) CHP VE DİĞERLERİ

(1) AKP’nin CHP’nin yerel seçimlerde aldığı sonuca ilişkin görüşü nedir?

(2) CHP’nin AKP hükümetine karşı çıkma politikaları nedir? Parti, AKP’yle mücadelenin diğer mekanizmalarına, mesela yasalara Anayasa Mahkemesi’nde itiraz etmek gibi mekanizmalara kıyasla politika geliştirmeye ne kadar çaba harcamaktadır?

(3) CHP’nin Türk Genelkurmayı ile ilişkisi nedir? Bu ilişki son birkaç yılda değişti mi? Bu değişimi ne tetikledi?

(4) CHP’nin DSP, DTP ve MHP ile ilişkisi nedir?

2/ Lütfen yukarıdaki sorulara cevaplarınızı rapor ederken konu satırına C-RE9-01066 yazınız. CLINTON





