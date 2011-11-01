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Dünya

Clinton'ın İngiltere ve Türkiye ziyaretleri iptal ANKARA (A.A)

01 Kasım 2011 13:56

-Clinton'ın İngiltere ve Türkiye ziyaretleri iptal ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İngiltere ve Türkiye ziyaretlerini iptal etti.  ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, annesinin rahatsızlanmasının ardından Clinton'ın iki ülkeye yapması planlanan ziyaretlerinin iptal edildiğini açıkladı. Clinton, Londra'da İngiliz Dışişleri Bakanı William Hague ile görüştükten sonra 2 Kasım'da İstanbul'da yapılacak "Afganistan için İstanbul Konferansı"na katılacaktı. 92 yaşındaki Dorothy Rodham'ın rahatsızlığı konusunda bilgi verilmedi.

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