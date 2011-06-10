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Dünya

CLINTON'IN GÖZÜ DÜNYA BANKASI BAŞKANLIĞINDA WASHINGTON (A.A)

10 Haziran 2011 11:48

-CLINTON'IN GÖZÜ DÜNYA BANKASI BAŞKANLIĞINDA WASHINGTON (A.A) - 10.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Dünya Bankası Başkanı olmak için gelecek yıl görevini bırakma konusunda Beyaz Saray ile görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Reuters'ın haberine göre, Clinton'a yakın kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanının, görev süresi 2012 yılı ortasında sona erecek olan Dünya Bankası'nın şimdiki başkanı Robert Zoellick'in o tarihte görevinden ayrılması halinde, Dünya Bankası Başkanı olma niyetini ortaya koyduğunu belirttiler. Kaynaklar, Clinton'ın bu görevi istediğini ifade ederken, ABD Başkanı Barack Obama'nın da Clinton'ın görevinde değişiklik yapmaya zaten destek verdiğine dikkati çektiler. Ancak haberde, Obama'nın, Clinton'ı Dünya Bankası Başkanlığına resmen aday göstermeyi kabul edip etmediğinin henüz bilinmediği kaydedildi.  Dünya Bankası'nın başkanı olabilmek için, bankanın 187 üyesinin onayı gerekiyor. Habere göre, Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmadı, Clinton'ın sözcülerinden Philippe Reines de Dışişleri Bakanı'nın, Dünya Bankası Başkanı olmayı istediğini ya da bu konuda Beyaz Saray ile görüşmeler yaptığını reddetti. Clinton, daha önce yaptığı bir açıklamada, Dışişleri Bakanı olarak 4 yıldan fazla süre görev yapmayı planlamadığını söylemişti. Reuters'ın haberinde, Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılması halinde, yerine geçebilecek olası isimler arasında, Obama'nın yakın dostlarından biri olan ve halen Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığını yürüten John Kerry'nin bulunduğu ifade edildi.

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