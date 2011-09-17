-Clinton'ın eski yardımcısına başbakanlık adaylığı onayı PORT AU PRINCE (A.A) - 17.09.2011 - Haiti parlamentosunun alt kanadı, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın eski bir yardımcısı olan Garry Conille'in başbakanlığa adaylığını onadı. Haitili milletvekili Saurel Jacinthe, yaptığı açıklamada, parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada Conille'nin adaylığının sıfıra karşı 89 oyla onandığını söyledi. BM'de kendini kanıtlamış bir kalkınma elemanı olan Conille, son zamanlarda, şu an BM Haiti özel temsilciliği görevini yürüten Clinton'ın personel şefi olarak görev yapıyordu. Haiti'de, Cumhurbaşkanı Michel Martelly'nin Martelly'nin daha önce başbakanlığa önerdiği iki adayın parlamentoca reddedilmesi nedeniyle 4 aydan beri başbakan seçilemiyor. Başbakanın belirlenememiş olması nedeniyle geçen yıl meydana gelen ve ülkede büyük bir yıkıma yol açan deprem sonrası hayata geçirilmeyi bekleyen pek çok yeniden yapılandırma girişiminde duraksamalar yaşanıyor.