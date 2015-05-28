Clinton'ın e-postaları kamuoyuna açıklanacak

ABD'nin başkenti Washington'daki federal yargıç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, eski Dışişleri Bakanı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ın bakanlık yaptığı döneme ait e-posta yazışmalarını gelecek ay sonundan başlayarak gruplar halinde her 30 günde bir kamuoyuna açıklaması gerektiğine hükmetti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Rudolph Contreras'ın kararına göre, bakanlık, Clinton'a ait 55 bin sayfalık e-posta yazışmasını, 30 Haziran ile başkanlık yarışında Demokrat Parti'nin Iowa ön seçimlerinin üç gün öncesine denk gelen 29 Ocak 2016 arasında aylık temelde kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü tutuldu.

Karar, Vice News muhabiri Jason Leopold'un Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası altında açtığı davanın neticesinde geldi. Leopold, Clinton'ın e-postalarının her iki haftada bir açıklanmasını talep ediyordu. İlk başta e-postaları tek parça halinde gelecek ocak ayında açıklamayı teklif eden Dışişleri Bakanlığı ise daha sonra bu teklifini "her 60 günde bir grup" şeklinde yenilemişti. Dolayısıyla mahkemenin kararı, iki talep arasında bir orta yol niteliği taşıyor.

Clinton'ın, Dışişleri Bakanlığı döneminde bakanlığın resmi e-posta adresi yerine kendi özel e-posta adresinden tüm yazışmaları yaptığının ortaya çıkması tepki toplamıştı. Clinton daha sonra on binlerce sayfalık bu e-posta yazışmaları arasından göreviyle ilgili olanları belirleyerek bakanlıkla paylaşmış ve bunların bir an önce kamuoyuna açıklanması talebinde bulunmuştu. Şimdi bu e-postaları gözden geçirme çalışması yürüten bakanlık, bunlardan 2012 yılında ABD'nin Bingazi Konsolosluğu'na düzenlenen saldırıyla ilgili 300'e yakın e-postayı geçen hafta yayımlamıştı.