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Dünya

CLINTON'DAN PAKİSTAN İÇİN YARDIM ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A)

20 Ağustos 2010 00:48

-CLINTON'DAN PAKİSTAN İÇİN YARDIM ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 19.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Amerikalılara sel felaketinden etkilenen Pakistanlılara acilen yardım etmeleri çağrısında bulundu. Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, tarihinin en kötü doğal afetiyle boğuşan Pakistan'da 20 milyondan fazla kişinin sellerden etkilendiğini belirterek, etkilenenlerin sayısının New York eyaletinin nüfusundan fazla olduğunu vurguladı.  ABD'nin hızlandırdığı yardımlarına devam edeceğini ifade eden Clinton, ancak hükümetlerin Pakistan halkına yardımda yetersiz kalabileceğini, bu nedenle Amerikalıların yardımda bulunması için fonlar kurulduğunu kaydetti.

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