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Dünya

CLINTON'DAN, KADDAFİ'NİN MEKTUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA WASHINGTON (A.A)

07 Nisan 2011 03:02

-CLINTON'DAN, KADDAFİ'NİN MEKTUBUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA WASHINGTON (A.A) - 06.04.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kadadfi'nin ABD Başkanı Barack Obama'ya gönderdiği ve bombardımanın durdurulmasını istediği mektubunu değerlendirirken, ''Sayın Kaddafi'nin ne yapması gerektiğini bildiğini düşünüyorum'' dedi.  Clinton, Kaddafi'nin mektubunda dile getirdiği taleplerine karşılık olarak, ''yapması gereken ateşi kesmesi, güçlerini kentlerden çekmesi, iktidarı devretmesi ve Libya'dan ayrılmasıdır'' dedi. 

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