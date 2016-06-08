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Dünya
Deutsche Welle

Clinton'dan zafer ilanı

ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton, Demokratlar'ın başkan adaylığı yarışında zaferini ilan etti.

08 Haziran 2016 12:38


ABD'de Başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar'ın adayı da kesinleşti. Eski dışişleri bakanı Hillary Clinton, partisinin başkan adayı olmak için yeterli delege sayısına ulaştı.

Salı günü altı eyalette yapılan ön seçimlerin ardından başkan adaylığı yarışında zaferini ilan eden Hillary Clinton, New York'ta yaptığı konuşmada Amerikan tarihinde ilk kez bir kadının büyük partilerden birinin başkan adayı olacağına dikkat çekerek, bunu tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.#bbgi#

Elde ettiği zaferin tek bir kişiye değil, kadın-erkek nesillerin mücadelesine ait olduğunu belirten Clinton kadınların uzun yıllardır süren eşit hak mücadelesine atıfta bulunarak, "ABD tarihi, adalet ve eşitliğin kazanabileceğini göstermektedir" diye konuştu.

Clinton Twitter hesabından da 'Teşekkür' mesajı paylaştı.

ABD'de dün altı eyalette yapılan ön seçimlerde Clinton, partili rakibi Bernie Sanders'e fark attı.

CNN'in bildirdiği resmi olmayan sonuçlara göre doğu kıyısının en kalabalık nüfuslu eyaleti New Jersey'de Clinton yüzde 63,3, Sanders yüzde 36,7'lik oy aldı. Geçici verilere göre Clinton New Mexico'da yüzde 52, Güney Dakota'da yüzde 51 oy oranıyla önde gidiyor. Sandık çıkış anketleri Clinton'ın Kaliforniya eyaletindeki ön seçimi de kazandığını gösteriyor

Demokrat partide Clinton'ın başkan adaylığı, temmuz ayı sonunda yapılacak parti içi seçim sonrasında resmiyet kazanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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