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Dünya

CLINTON'DAN WIKILEAKS ESPRİSİ WASHINGTON (A.A)

05 Aralık 2010 23:10

-CLINTON'DAN WIKILEAKS ESPRİSİ WASHINGTON (A.A) - 05.12.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin gizli belgelerini yayımlayan Wikileaks internet sitesiyle ilgili yaptığı espriyle dikkati çekti. Clinton, Dışişleri Bakanlığı'nda ev sahipliği yaptığı resepsiyona katılan çok sayıdaki yetenekli kişiyi selamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ''Bununla ilgili yakında en yakınınızdaki internet sitesinde bulacağınızdan emin olduğum bir bilgi notu yazacağım'' dedi.   Resepsiyona, bu yıl Kennedy Merkezi Onur Listesi'ne giren Oprah Winfrey, Paul McCartney, Bill T. Jones, Merle Haggard'ın yanı sıra davetli olarak Julia Roberts, Claire Danes, Steven Tyler ve Gwen Stefani gibi ünlü simalar katıldı. 

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