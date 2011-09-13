-Clinton'dan Türkiye'ye övgü WASHINGTON (A.A) - 13.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye'nin dini hoşgörü iklimini geliştirme yolunda ciddi atımlar attığını gördüklerini belirterek, hükümetin azınlık mallarının iadesine ilişkin kararından dolayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Clinton, ABD Dışişleri Bakanlığının Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun yayımlanması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki gelişmelere de değindi. ''Türkiye'nin dini hoşgörü iklimini geliştirme yolunda ciddi adımlar attığını gördük'' ifadesini kullanan Clinton, ''Türk hükümeti Ağustos ayında, gayrimüslimleri, 75 yıl önce el konulan kiliseler ve sinagogları geri almaya davet eden bir karar yayımladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu yapmaya yönelik çok önemli taahhüdünü kutluyorum'' diye konuştu. Başörtüsü konusuna da değinen Clinton, ''Türkiye şimdi ayrıca, kızların üniversitelerde başörtüsü takmasına artık izin veriyor. Bu, kız öğrencilerin artık dinleri ile eğitimleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadıkları anlamına geliyor'' dedi.