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Dünya

Clinton'dan Türkiye'ye AB desteği

ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin, "ABD'nin, AB'nin ve bölgenin uzun dönemli stratejik çıkarına" olduğunu söyledi.

22 Nisan 2009 03:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB)üyeliğinin, "ABD'nin, AB'nin ve bölgenin uzun dönemli stratejik çıkarına" olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde bir oturuma katılan ve Amerikan dış politikasına ilişkin soruları yanıtlayan Clinton'a, Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki tutumu soruldu.

Soruyu yönelten Demokrat Parti Virginia Milletvekili Gerald Connoly, "laik ve İslami bir hükümet olarak" Türkiye'nin AB'ye üye olmasının bölge ülkeleri için model oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Hillary Clinton, ABD Başkanı Barack Obama'nın kısa süre önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve TBMM'de konuştuğunu, Türkiye'nin AB üyeliğine desteğini yinelediğini belirtti. Clinton, kendisinin de ayrıca Brüksel'de AB ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüşmelerinde, ABD'nin bu desteğini kuvvetle vurguladığını kaydetti.

Clinton, "Türkiye'nin AB üyeliği, ABD, AB ve bölgenin uzun dönemli stratejik çıkarınadır. Bu çerçevede biz de Türkiye'nin AB üyeliğini kuvvetle destekliyoruz" dedi.

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