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Deutsche Welle

Clinton'dan rakibi Trump'a sert eleştiriler

ABD'de Demokratların başkan adayı Hillary Clinton, rakibi Donald Trump'ın başkanlık vasıfları taşımadığını ve Amerikan ordusuna başkomutan olacak bir isim olmadığını dile getirdi.

29 Temmuz 2016 19:00


Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl 8 Kasım tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Hillary Clinton, parti kurultayında yaptığı konuşmada rakibi Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Clinton, Cumhuriyetçilerin adayı Trump'ın programının gerçek bir değişim öngörmediğini ve sadece boş vaatler içerdiğini öne sürdü. Clinton, 4 bin 700'den fazla delegenin katıldığı kurultayda, uygulamaya koyacağı konjonktür programı ile çalışmak isteyen herkesin iyi bir gelirle iş bulacağını, rakibi Trump'ın ise bir korku atmosferi yarattığını dile getirdi.

Hillary Clinton en önemli seçim vaadi olan kapsamlı konjonktür programını başkanlığının ilk yüz gününde hayata geçireceğini ve bu programın öncelikli olarak yenilenebilir enerji ve altyapı sektörlerini kapsayacağını ve küçük ölçekli işletmelerin kurulmasına destek olacağını belirtti. ABD'de yaşayan ve burada çalışan göçmenlerin Amerikan ekonomisi açısından önemine de değinen Clinton, Trump'ın söylemlerine atıfta bulunarak, bu insanların sınır dışı edilme fikrinin insanlık dışı ve yıkıcı olduğunu ifade etti.

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Clinton, IŞİD' karşı verilen savaşın zor bir süreç olduğunu ancak sonunda kazanacaklarına inandığını vurguladı. Rakibi Trump'ın, Amerikan ordusuna başkomutan olacak vasıflara sahip olmadığını öne süren Clinton, “En ufak provokasyonda kendini kaybeden, bir tweetle tuzağa düşen birine nükleer silahlarımızı teslim edemeyiz“ dedi.

Demokratların adayı Hillary Clinton, Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir partiden başkan adayı olan ilk kadın olma özelliğine sahip. Clinton'un eşi Bill Clinton da 1993-2001 yılları arasında ABD'nin 42'nci başkanı olarak görev yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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