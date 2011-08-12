Clinton’dan petrol şirketlerine 'Suriye’yi boykot edin' çağrısı

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, uluslararası petrol şirketlerine Suriye’deki faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı. Clinton, Suriye’nin enerji sektörünün alacağı darbenin hükümet karşıtı göstericilere sert müdahale uygulayan Esad rejiminin cezalandırılması anlamına geleceğini belirtti.



ABD, bir süredir Suriye’nin ekonomisinin üçte ikisini sağlayan petrol ve doğalgaz sektörlerine uygulanacak yaptırımlar için uluslararası kamuoyunun desteğini artırmaya çalışıyor. Washington buna rağmen bu çabasında şu ana kadar pek başarılı olamadı. ABD’li şirketlerin Suriye’deki faaliyetlerinin sınırlı olması da tek taraflı yaptırımların etkisiz kalmasına neden olacak.







Clinton, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, “Esad’ın üzerinde gerçekten baskı kurmak için yapmamız gereken petrol ve doğalgaz sanayisi üzerine yaptırım uygulamak… Bu bağlamda Avrupa’nın bu yönde adımlar atmasını ve Çin’in bizimle hareket etmesini istiyoruz. Ayrıca Hindistan’ı da yanımızda görmek istiyoruz” dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, bir gün önce, “Suriye’nin elde ettiği gelirin şiddet eylemlerine aktarılmaması için enerji şirketlerinin bu ülkeyle olan ilişkilerini kesmeleri konusunda cesaretlendirilmeleri gerektiğini” ifade etmişti.



Suriye’de yatırımı bulunan ülkeler arasında İtalya, Hollanda, Fransa ve Almanya bulunuyor. Bu ülkelerin tümü Suriye’den petrol alırken, Hollandalı-İngiliz petrol devi Royal Dutch Shell ve Fransız Total şirketleri Suriye’de petrol keşif ve üretim faaliyeti gösteriyor. Bir diğer önemli şirket ise Petro-Canada.