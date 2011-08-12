T24 LogoT24 Logo
Dünya

Clinton’dan petrol şirketlerine 'Suriye’yi boykot edin' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, uluslararası petrol şirketlerine Suriye’deki faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı.

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, uluslararası petrol şirketlerine Suriye’deki faaliyetlerini durdurma çağrısı yaptı. Clinton, Suriye’nin enerji sektörünün alacağı darbenin hükümet karşıtı göstericilere sert müdahale uygulayan Esad rejiminin cezalandırılması anlamına geleceğini belirtti. 

ABD, bir süredir Suriye’nin ekonomisinin üçte ikisini sağlayan petrol ve doğalgaz sektörlerine uygulanacak yaptırımlar için uluslararası kamuoyunun desteğini artırmaya çalışıyor. Washington buna rağmen bu çabasında şu ana kadar pek başarılı olamadı. ABD’li şirketlerin Suriye’deki faaliyetlerinin sınırlı olması da tek taraflı yaptırımların etkisiz kalmasına neden olacak.  



Clinton, CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, “Esad’ın üzerinde gerçekten baskı kurmak için yapmamız gereken petrol ve doğalgaz sanayisi üzerine yaptırım uygulamak… Bu bağlamda Avrupa’nın bu yönde adımlar atmasını ve Çin’in bizimle hareket etmesini istiyoruz. Ayrıca Hindistan’ı da yanımızda görmek istiyoruz” dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, bir gün önce, “Suriye’nin elde ettiği gelirin şiddet eylemlerine aktarılmaması için enerji şirketlerinin bu ülkeyle olan ilişkilerini kesmeleri konusunda cesaretlendirilmeleri gerektiğini” ifade etmişti. 

Suriye’de yatırımı bulunan ülkeler arasında İtalya, Hollanda, Fransa ve Almanya bulunuyor. Bu ülkelerin tümü Suriye’den petrol alırken, Hollandalı-İngiliz petrol devi Royal Dutch Shell ve Fransız Total şirketleri Suriye’de petrol keşif ve üretim faaliyeti gösteriyor. Bir diğer önemli şirket ise Petro-Canada. 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24