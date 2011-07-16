-CLİNTON'DAN PATRİK BARTHOLOMEOS'A ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Libya Temas Grubu'nun 4. Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti. Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleşen ikili görüşme basına kapalı yapıldı. İkili görüşmenin ardından basının görüntü almasına izin verildi. Patrik Bartholomeos, daha sonra metropolitleri Clinton'a tanıttı. Buradan Aya Yorgi Kilisesi'ne geçen Hillary Clinton, mum yakıp, dua etti. Clinton, daha sonra Dışışleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yapacağı ikili görüşme için buradan ayrıldı.