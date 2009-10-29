Clinton'dan Pakistan'a terör desteği

Pakistan'da temaslarını sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pakistan'a terörizme karşı verdiği savaşta yardımcı olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Pakistan ziyaretinin ikinci gününde Pencap eyaletinin başkenti Lahor'a geçen Clinton, ABD'nin Pakistan'a yapacağı 7,5 milyar dolarlık yardım paketinin iletişim sorunu nedeniyle Pakistan kamuoyu tarafından yanlış algılandığını, yardımların askeri amaç dışında kullanılacağını söyledi.

"Demokratik Pakistan'a" vurgu yapan Clinton, "Pakistan'da demokrasi güçlenerek yoluna devam etmektedir. Ordu terörizme karşı başarılı operasyonlar düzenlemektedir. Biz, terörizme karşı verdiği savaşta Pakistan'ın yanında olacağız ve terörle mücadele için yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Clinton'ın yarın Pakistan'dan ayrılması bekleniyor.