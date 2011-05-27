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Dünya

CLINTON'DAN PAKİSTAN'A ''BEKLENMEDİK'' ZİYARET İSLAMABAD (A.A)

27 Mayıs 2011 10:34

-CLINTON'DAN PAKİSTAN'A ''BEKLENMEDİK'' ZİYARET İSLAMABAD (A.A) - 27.05.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Pakistan'a ''beklenmedik'' bir ziyarette bulunduğu bildirildi. AFP'nin bildirdiğine göre, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin en düşük seviyede seyrettiği bir dönemde Pakistan'a sürpriz ziyarette bulunan Clinton, Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Genelkurmay Başkanı Eşref Kayani ve Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) Başkanı Ahmed Shuja Paşa ile görüşecek  Clinton'a ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Mike Mullen'in eşlik ettiği belirtilen haberde, ziyarette Clinton ile Oramiral Mullen'in, Pakistan'dan El Kaide ve Taliban ile mücadelede daha fazla işbirliği isteyeceği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı, Pakistan'a yaptığı bu üçüncü ziyaretinde olağanüstü güvenlik önlemleriyle korunuyor.

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