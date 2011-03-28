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Dünya

CLINTON'DAN PAKİSTAN İTİRAFI WASHINGTON (A.A)

28 Mart 2011 13:25

-CLINTON'DAN PAKİSTAN İTİRAFI WASHINGTON (A.A) - 28.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD ile Pakistan arasındaki ilişkilerin ''zorlu bir dönemden geçtiğini'' belirtti. Clinton, ABC televizyon kanalına dün verdiği mülakatta, ''Bu çok zorlu bir ilişki çünkü Pakistan güç durumda ve içten gelen aşırı dinci tehdidi durdurmaya çalışıyor'' ifadesini kullandı. İki ülke arasında ''bazı sorunlar olduğunu'' kabul eden Clinton, İslamabad ile Washington'ın iyi bir iletişim hattı kurduğunu, işbirliği olasılıkları geliştirdiğini belirterek, ''Ama hergün bu konuda çalışmamız lazım'' diye konutu. Pakistan, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) insansız uçaklarının 17 Marttaki saldırısında aralarında sivillerin de yer aldığı 39 kişinin ölümünü şiddetle protesto etmişti. ABD ise El Kaide militanlarını hedef alan saldırılarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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