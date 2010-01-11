Clinton'dan Obama'yı kızdıracak sözler!

T24-ABD’de bugün piyasaya çıkacak bir kitap, Obama’nın başkanlık yarışı sırasında birçok Demokrat tarafından küçük görüldüğünü ortaya koyuyor. En çok tartışılacak ifade ise, eski başkan Bill Clinton’ın, karısına rakip olan Obama’dan bahsederken kullandığı şu cümle: “Birkaç yıl önce olsa, bu adam bize kahve servis ediyor olurdu.”



Amerikalı siyaset muhabirleri John Heilemann ve Mark Halperin’in 2008 Başkanlık Seçimleri yarışını konu alan “Game Change” (Oyun Değişikliği) adlı kitabı bugün ABD’de piyasaya çıkıyor.Hürriyet gazetesinin haberine göre, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’nin adaylarının hem önseçim, hem de seçim sürecinde yaşadıklarını tüm detaylarıyla aktaran ve kampanya sürecinde 300 kişiyle yapılan röportajlardan oluşan kitap, özellikle Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmeden önce parti içinde de zor bir süreçten geçtiğini, ırkçılığa varan hakaretlerle karşılaştığını gözler önüne seriyor.

Kitabın en çok tartışılacak bölümlerinden biri, ABD siyasetinin ağır toplarından Ted Kennedy’nin, eski başkan Bill Clinton ile son nefesine kadar neden konuşmadığını aydınlatıyor. Yazarlara göre, eşi Hillary Clinton’ın adaylığı için lobi yapan Bill Clinton, Ted Kennedy’nin de desteğini almak istiyordu. Hillary Clinton’ın amacı ise, Kennedy ailesinin bir diğer etkili ferdi Caroline Kennedy’i kendisine destek vermesi için ikna etmekti. Kitabın 218’inci sayfası şöyle devam ediyor:

Kennedy’yi çıldırttı



“Hillary, Caroline’ı ikna edemedi. Bill ise Ted ile konuşurken herşeyi iyice berbat etti. Iowa önseçimlerinden önce Kennedy’e telefon edip, Hillary’i desteklemesini istemişti. Fakat daha da ileri giderek Obama’yı küçümsemesi Kennedy’nin alınmasına neden oldu. O günü hatırlayan bir arkadaşının ifadesine göre, Clinton’ın Teddy’i kızdıran sözleri şöyleydi: ‘(Seçimler) Birkaç yıl önce olsa, bu adam bize kahve servis ediyor olurdu.’”



Senatör Ted Kennedy, 1993’te ABD Başkanı olan Bill Clinton ile o günlerden beri arkadaştı. 1998’de Monica Lewinsky skandalı patlak verdiğinde, Clinton’a en yakın isim olan Kennedy’nin “Başkan’ı neşelendirmeye çalıştığı” bildirilmişti. Ancak ikilinin arası son dönemde bilinmeyen bir sebeple açılmış ve Kennedy’nin geçen ağustostaki ölümüne kadar düzelmemişti.

‘Açık tenli negro’ya özür

Kitap, ABD Senatosu’nda Demokratlar ait çoğunluğun grup lideri olan Harry Reid’ın, seçim sürecinde Obama hakkında ırkçı sözler söylediğini de ortaya koydu. Özel bir sohbet sırasında Obama’yı “açık tenli bir Afro-Amerikalı” ve “lehçesi negro (zenci) gibi değil” diye tarif ettiği bilgisinin yayınlanması üzerine Reid, bu ifadeler için üzgün olduğunu açıkladı. Afrika asıllı Amerikalılardan özür dileyen Reid’ın, Obama’yı da telefonla aradığı bildirildi. Reid, “Başkan’ın büyük ve coşkulu bir destekçisiyim” derken, Başkan, “Özür kabul edildi. Dosya kapanmıştır” ifadesini kullandı.

Hillary’den kirli taktik

Yeni kitap, Dışişleri Bakanı sıfatıyla bugün ABD Başkanı’na en yakın yetkililerden olan Hillary Clinton’ın, başkan adayı olarak Obama’ya karşı yarıştığı dönemde hiç de “centilmence” davranmadığını da ortaya koyuyor. Kitaba göre New Hampshire Demokrat Parti örgüt başkanı Bill Shaheen, ABD medyasına, Obama’nın geçmişte uyuşturucu kullandığını iddia edince, Hillary “Aferin Billy’e” diye destek verdi.

“Bu konuya yüklenelim” talimatını veren Hillary’i kampanyadaki kurmayları güçlükle ikna etti. Kanıt olmadan bu konuda öne sürülecek iddiaların oy kazandırmak yerine oy kaybettirdiğine ikna olmayan Hillary Clinton ise, “Daha önceki seçimlerde bu konular gündeme gelmedi mi? Şimdi neden bundan kaçınıyoruz ki” diye ısrar ediyordu.