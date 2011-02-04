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Dünya

CLINTON'DAN MÜZAKERE ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A)

04 Şubat 2011 01:30

-CLINTON'DAN MÜZAKERE ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 03.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'da iktidarla muhalefet arasında derhal ve ciddi görüşmelerin başlatılması çağrısı yaptı.  Clinton, "Mısır'da barışçıl ve düzenli dönüşüm için, ülke muhalefetinin, sivil toplumunun ve politik gruplarının en geniş ve temsil açısından en yeterli yetkilileriyle hükümet arasında acilen ve ciddi müzakereler yapılması konusunda uyarıyorum" dedi.  ABD Dışişleri Bakanı Clinton, gazetecilere ve protestoculara yapılan saldırıları şiddetle kınadığını kaydetti.  Bu arada, Kahire'deki olayları izleyen İsveç devlet televizyonunun (SVT) muhabiri Bert Sundstroem'in bıçakla ağır yaralandığı bildirildi. SVT'den yapılan açıklamada, Kahire'de hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan gazeteciden gün ortasından beri haber alınamadığı belirtildi.

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