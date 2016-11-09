Gündem
Clinton'dan ilk açıklama: Bu gece nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herkese çok teşekkürler
Clinton'ın "Teşekkür" açıklaması sosyal medyada "kaybettiğini kabul etti" yorumlarına neden oldu
Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton başkanlık seçimlerinin bitmesini beklemeden Twitter hesabından "Teşekkür" açıklamasında bulundu.
Delege oylarının aleyhine 104'e 136 olduğu esnada Clinton kişisel Twitter hesabından "Bu gece nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herkese çok teşekkürler" değerlendirmesinde bulundu. Clinton'ın bu yorumları sosyal medyada "Kaybettiğini kabul etti" şeklinde yorumlara neden oldu.
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-11-09T08:45:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/clintondan-ilk-aciklama-bu-gece-nasil-sonuclanirsa-sonuclansin-herkese-cok-tesekkurler,369798","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/clintondan-ilk-aciklama-bu-gece-nasil-sonuclanirsa-sonuclansin-herkese-cok-tesekkurler,369798"}]