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Clinton'dan ilk açıklama: Bu gece nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herkese çok teşekkürler

Clinton'ın "Teşekkür" açıklaması sosyal medyada "kaybettiğini kabul etti" yorumlarına neden oldu

09 Kasım 2016 08:45

Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton başkanlık seçimlerinin bitmesini beklemeden Twitter hesabından "Teşekkür" açıklamasında bulundu.

Delege oylarının aleyhine 104'e 136 olduğu esnada Clinton kişisel Twitter hesabından  "Bu gece nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herkese çok teşekkürler" değerlendirmesinde bulundu. Clinton'ın bu yorumları sosyal medyada "Kaybettiğini kabul etti" şeklinde yorumlara neden oldu.

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Hillary ClintonDonald TrumpBaşkanlık seçimleri
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