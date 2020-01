Clinton'dan ilk açıklama: Bu gece nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herkese çok teşekkürler

Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton başkanlık seçimlerinin bitmesini beklemeden Twitter hesabından "Teşekkür" açıklamasında bulundu.

Delege oylarının aleyhine 104'e 136 olduğu esnada Clinton kişisel Twitter hesabından "Bu gece nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, herkese çok teşekkürler" değerlendirmesinde bulundu. Clinton'ın bu yorumları sosyal medyada "Kaybettiğini kabul etti" şeklinde yorumlara neden oldu.

This team has so much to be proud of. Whatever happens tonight, thank you for everything. pic.twitter.com/x13iWOzILL