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Dünya

Clinton'dan ilişkilerin kesilmesi çağrısı WASHINGTON (A.A)

12 Ağustos 2011 23:03

-Clinton'dan ilişkilerin kesilmesi çağrısı WASHINGTON (A.A) - 12.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye ile askeri ve enerji alanlarındaki bağların kesilmesi çağrısında bulundu. Clinton, Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye'nin, Devlet Başkanı Beşşar Esad olmadan daha iyi duruma gelebileceğini savunan Clinton, Suriye ile petrol veya silah alış verişi yapan ülkelerden de bağlarını kesmelerini istedi. Clinton, "Suriye'den hala petrol ve gaz alan, Esad'a hala silah satan, Esad'a, gaddarlığını cesaretlendirecek siyasi ve ekonomik destek veren tüm ülkelere, tarihin doğru tarafında yer almaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

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