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Dünya

CLİNTON'DAN İFTAR   WASHINGTON (A.A)

08 Eylül 2010 11:45

-CLİNTON'DAN İFTAR   WASHINGTON (A.A) - 08.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Florida'daki bir kilisede 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim'in yakmaya yönelik düşünceyi kınadı. Clinton, Ramazan ayı dolayısıyla Dışişleri Bakanlığında iftar verdi.  İftara, Amerika'daki Müslüman toplulukların liderleri ve diplomatların yanı sıra bu yıl 30 yaş altındaki yaklaşık 70 Müslüman lider ve girişimci de katıldı. İftarda, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da hazır bulundu. Clinton, burada yaptığı konuşmada, Florida'daki küçük bir kilisede 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması planını kınadı.  Dini özgürlüklere toleransın ABD'nin kuruluşuna kadar uzandığını hatırlatan Clinton, girişimi "saygısız ve utanç verici" bulduğunu ifade etti.

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