T24 LogoT24 Logo
Dünya

CLINTON'DAN ''GAZZE'YE FİLO'' UYARISI WASHINGTON (A.A)

25 Haziran 2011 11:12

-CLINTON'DAN ''GAZZE'YE FİLO'' UYARISI WASHINGTON (A.A) - 25.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazze'ye yeni filo gönderilmesi planlarının Gazze halkı için "yararlı, yardımcı veya verimli olmadığını" düşündüklerini söyledi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Clinton, Gazze'ye filo gönderme planlarıyla ilgili olarak iki gün içinde ikinci kez açıklama yaptı. "Bunun Gazze halkı için yararlı, yardımcı veya verimli olduğunu düşünmüyoruz" diyen Clinton, "bu konuda çok daha iyi yaklaşımın, Gazze halkının insani yardımlara güvenli ve zamanlıca erişimini sağlamak için BM üzerinden yapılmakta olan çalışmayı desteklemek olduğuna inandıklarını" kaydetti. Clinton, "dolayısıyla, Amerikan vatandaşlarını filoya katılmamaya çağırdıklarını ve herhangi bir sürtüşmeyi önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınması için çağrıda bulunduklarını" belirtti. "ABD'nin, Filistin halkına çok cömert yardımlarda bulunduğunu ve buna, son yıllarda Hamas tarafından alınan kararların kurbanı olan Gazze halkının da dahil olduğunu" ifade eden Clinton, "Gazze'nin idare ediliş tarzında değişiklikler görmeyi umduklarını" kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24