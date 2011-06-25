-CLINTON'DAN ''GAZZE'YE FİLO'' UYARISI WASHINGTON (A.A) - 25.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazze'ye yeni filo gönderilmesi planlarının Gazze halkı için "yararlı, yardımcı veya verimli olmadığını" düşündüklerini söyledi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Clinton, Gazze'ye filo gönderme planlarıyla ilgili olarak iki gün içinde ikinci kez açıklama yaptı. "Bunun Gazze halkı için yararlı, yardımcı veya verimli olduğunu düşünmüyoruz" diyen Clinton, "bu konuda çok daha iyi yaklaşımın, Gazze halkının insani yardımlara güvenli ve zamanlıca erişimini sağlamak için BM üzerinden yapılmakta olan çalışmayı desteklemek olduğuna inandıklarını" kaydetti. Clinton, "dolayısıyla, Amerikan vatandaşlarını filoya katılmamaya çağırdıklarını ve herhangi bir sürtüşmeyi önlemek için gerekli tüm önlemlerin alınması için çağrıda bulunduklarını" belirtti. "ABD'nin, Filistin halkına çok cömert yardımlarda bulunduğunu ve buna, son yıllarda Hamas tarafından alınan kararların kurbanı olan Gazze halkının da dahil olduğunu" ifade eden Clinton, "Gazze'nin idare ediliş tarzında değişiklikler görmeyi umduklarını" kaydetti.