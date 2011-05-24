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CLINTON'DAN ESAD'A ÇAĞRI  LONDRA (A.A)

24 Mayıs 2011 01:35

-CLINTON'DAN ESAD'A ÇAĞRI  LONDRA (A.A) - 23.05.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a ülkesinde şiddeti durdurması çağrısında bulundu.  Clinton, İngiliz mevkidaşı William Hague ile düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de hükümet karşıtı protestolara yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu zulüm son bulmalı ve Suriye halkının meşru özlemlerine saygı gösterilmeli" dedi.  Hillary Clinton, Hague ile Esad hükümetine yönelik mesajda hemfikir olduklarını ifade ederek, "Ölümleri, dayakları, tutuklamaları durdurun, tüm siyasi mahkumları ve tutukluları serbest bırakın. Güvenilir ve esaslı demokratik değişim süreci için taleplere karşılık vermeye başlayın" diye konuştu. -'İSTEKLERİNİ EMPOZE ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"  Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ve AB'nin yaptırımlarının Suriye'nin çıkarlarına zarar vereceğini kabul ederken yabancı ülkelerin Suriye'ye kendi isteklerini empoze etmelerine izin vermeyeceklerini söyledi.  Muallim, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan söyleşisinde, AB'nin yaptırımlarının bir ''hata'' olduğunu, söz konusu yaptırımların Suriye'ye zarar vereceğini ancak aynı zamanda ABD ve AB'ye zarar vereceğini kaydetti.   Suriye'nin bu yaptırımlar karşısında sessiz kalmayacağını, AB ve ABD'nin yaptırımlarının ardından ülkesine yönelik daha fazla önlem alınmasını beklediğini ifade eden Muallim, ''Endişeli değilim. Herhangi bir siyasi veya ekonomik önlem, askeri çözüme ulaşmaz. Bunu temin ederim ancak daha fazla önlem bekliyorum'' diye konuştu. Muallim, Suriye'nin içinde bulunduğu krizden daha güçlü çıkacağından ve Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkenin lideri olarak kalacağından emin olduğunu söyledi.  AB dışişleri bakanları, bugün protestocuların öldürülmesinden sorumlu tutulan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve 9 yardımcısına yaptırım uygulama kararı almıştı. ABD yönetimi de Esad ve yakın çevresindeki 6 isme geçen hafta yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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