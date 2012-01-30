Clinton'dan BM'ye 'Suriye' çağrısı

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, BM'ye Suriye'de şiddetin sona ermesi için harekete geçmesi çağrısında bulundu.



Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Suriye rejiminin kendi halkına yönelik acımasız ve sert saldırılarının artmasını en sert dille kınadığını belirtti.



Açıklamada Clinton, uluslararası toplumun bu eylemleri barış ve güvenliğe tehdit olarak gördüğünü Suriye rejimine açıkça bildirmesi amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.



ABD Dışişleri Bakanı, demokratik değişim isteyen Suriyelilere destek vermek amacıyla yarın New York'ta düzenlenecek BM Güvenlik Konseyi'ne katılacağını da belirtti.









