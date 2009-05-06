Clinton'dan Azeri-Ermeni zirvesi

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı bir araya geldi.



Pazartesi günü gerçekleştirilmesi öngörülen görüşmeler, Clinton'ın alerjik bir rahatsızlığı dolayısıyla bugüne ertelenmişti.



Clinton, Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan ile görüşmesi dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, "ABD ve Ermenistan arasındaki ilişki uzun süreli ve dayanıklıdır. Obama yönetimi bu ilişkileri geliştirmek, derinleştirmek ve kendisini sürekli geliştirmesi için Ermenistan ile çalışmakta kararlıdır" dedi.



Nalbandyan da konuşmasında, "bu görüşme, ikili gündemimizi ilerletmek ve bir dizi konuyu görüşmek için bir fırsattır. ABD ile dostluk ortaklığımızı güçlendirmek, derinleştirmek ve artırmakta kararlıyız. Washington'ı ziyaretimin ana mesajı budur. Bu fırsatı değerlendirerek, Amerikan yönetimine, Clinton'a ve ABD Dışişleri Bakanlığına, Türkiye ile normalizasyonda ve Yukarı Karabağ meselesine barışçı bir çözüm bulunması konularında verdikleri sürekli destek için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.



Clinton da bunun üzerine, "Yardım etmek bizim için onurdur" dedi.



Günün ilerleyen saatlerinde Clinton, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile de bir araya geldi. Clinton, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ile pek çok önemli konuda yakın bir işbirliğimiz var. Bugün bu ilişkiyi nasıl daha fazla geliştirip derinleştirebileceğimizi konuşacağız. Bakan'ın, Obama yönetiminin bu ilk günlerinde Washington'a gelebilmesinden çok memnunum, böylece birçok konuyu görüşebileceğiz" dedi.



Azerbaycan'ın çok stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Clinton, bu konumun bölgesel ve küresel öneminin bulunduğunu kaydetti. Clinton, "bu çerçevede Azerbaycan önemli konularda sorumluluk ve liderliğini giderek artıracak bir pozisyonda" diye konuştu.



Memmedyarov da "Bu görüşmenin Azerbaycan ile ABD arasında varolan stratejik ortaklığı daha da ilerleteceğinden eminim. Karşılıklı çıkarlara dayalı küresel, bölgesel veya ikili, kafamızdaki bütün konuları konuşmaya hazırım" dedi.



Clinton'ın Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan ile görüşmesinden sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı günlük basın toplantısında açıklamada bulunan bakanlık sözcülerinden Robert Wood, bu görüşmede Yukarı Karabağ meselesiyle Ermenistan'ın, Türkiye ile ilişkilerinin ele alındığını kaydetti. Wood, görüşmeyi çok iyi ve yapıcı olarak niteledi ve "Ermenistan'da birçok çıkarımız var" ifadesini kullandı.



Wood, ABD Dışişleri Bakanı Clinton'ın, Yukarı Karabağ'ın çözümü konusundaki çabalara destek verdiğini de kaydetti. Azerbaycan ile gündemdeki ana konunun Yukarı Karabağ olduğunu belirten Wood, bunun yanı sıra, Afganistan'da işbirliği, enerji güvenliği, enerji çeşitliliği ve demokratik reformların da gündemde yer aldığına işaret etti.

