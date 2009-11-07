Clinton'dan Ankara'ya Patrikhane çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Fener Rum Patriği Bartholomeos onuruna verdiği yemeğin başında yaptığı konuşmada, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması ve Patrikhane'nin 'ekümenik' haklarının korunmasını istedi.



Clinton, Fener Rum Patriği Bartholomeos onuruna yemek verdi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un da katıldığı yemeğin başında bir konuşma yapan Clinton, Patriği yıllardır tanıdığını ve ağırlamaktan şeref duyduğunu ifade etti.



Bartholomeos'un 11 Eylül'den sonra dini liderleri, terörist saldırıları kınama ve dinler arasında uyum çağrısı yapmada birleştirme girişimini özellikle takdir ettiğini kaydeden Clinton, "Patrik Bartholomeos'un dini özgürlükler ve barış içinde bir arada yaşama için yürüttüğü kampanya, inananlar arasındaki bölünmüşlükleri onarmaya katkı sağladı. ABD, onun hem Türkiye, hem dünyada dini hoşgörü için yaptığı çağrıları desteklemekten onur duyuyor. Başkan Barack Obama ve benim Heybeliada Ruhban Okulunun yeniden açılması ve Patrikhanenin 'ekümenik' haklarının korunması ihtiyacını güçlü bir şekilde ifade etmemizin nedenlerinden biri de bu. Bu konuları kamuoyu önünde defalarca dile getirdik ve ele alınana kadar da bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Clinton'ın bu sözleri salondakiler tarafından alkışlandı.



'Türkiye ile çalışmayı umuyoruz'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralıkta ABD'ye yapması planlanan ziyarete de değinen Clinton, "Türkiye ile birlikte çalışmayı umuyoruz ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek ay Washington'a yapacağı ziyaretten memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.



Bartholomeos ise, son 20 yılda hem Hristiyan, hem İslam ülkelerindeki Müslüman ortaklarla 12 uluslararası diyalog programına sponsor olduklarını, çok daha fazlasına da katıldıklarını, dinler arasındaki çok taraflı diyalog programlarına sürekli destek verdiklerini belirterek şöyle konuştu:



"İşte bu nedenle Heybeliada Ruhban Okulu'muzun yeniden açılması hususu, bizim ruhani misyonumuz açısından en çok aciliyet taşıyan konu olmaya devam ediyor ve Başkan Obama'nın TBMM'deki konuşmasında bu konudan bahsetmesini derin takdirle karşıladık. Bizzat siz, insani ve dini özgürlüğün bu en basit hususun arkasında her zaman katı bir şekilde durdunuz, ama aslında bunun önemi, 'ekümenik' Patrikhanenin çok ötesine geçiyor.



Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması ve oradaki uluslararası akademik topluluğun aktif katılımı, daha fazla diyalog ve araştırma yolunda büyük ihtiyaç duyulan fırsatı sağlayacak. Böylesine tarihi öneme sahip bir kurum, ortak insanlığımızın yararı için yürütülmesi gereken dinler arası çalışmaya dair yeni fırsatların sunulmasında güçlü bir çekim merkezi olacak". Konuşmaların ardından dua edilip, yemeğe geçildi.