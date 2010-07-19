-CLINTON'DAN AIDS İLE MÜCADELE ÇAĞRISI VİYANA (A.A) - 19.07.2010 - Eski ABD Başkanı Bill Clinton, AIDS ile mücadeleye ayrılan fonların daha etkili kullanılması çağrısında bulundu. Clinton, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen uluslararası AIDS konferansında yaptığı konuşmada, birçok ülkede AIDS'e ayrılan paranın yanlış kullanıldığını belirterek, gelişmekte olan ülkelerde bu fonların, yerleşik örgütlerden ziyade doğrudan daha düşük maliyetle ve masrafla hizmet verebilecek olan yerel örgütler ve ulusal planlara aktarılması gerektiğini savundu. AIDS ile mücadele bağlamında raflarda kalan araştırma ve raporlara çok fazla paranın harcandığını ve bugün boşuna harcanan her bir doların, bir kişinin hayatını riske attığını unutmamak gerektiğini ifade eden Clinton, ayrıca daha fazlo fon talebinde bulunmak için örgütlerin, hükümetleri "işlerini daha hızlı, iyi ve ucuz yaptıklarına" inandırması gerektiğini kaydetti. Uluslararası AIDS Konferansı'nın başkanı Julio Montaner dün, dünya liderlerinin, HIV taşıyıcısı ve AIDS hastası herkesin tedavi edileceğini temin etme konusunda siyasi iradeden yoksun olduklarını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 2008 yılı itibariyle dünyada HIV taşıyıcısı 33.4 milyon kişi bulunuyor.