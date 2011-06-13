-CLINTON'DAN AFRİKA'YA ÇAĞRI ADDİS ABABA (A.A) - 13.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afrika ülkelerini, Libya'da ateşkes ilan etmesi ve iktidarı terk etmesi için albay Muammer Kaddafi'ye baskı yapmaya çağırdı. Clinton, Afrika Birliği'nin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Tüm Afrika ülkelerinden, Kaddafi'nin kalıcı bir ateşkes ilan etmesi ve iktidarı bırakması için baskı yapmalarını istiyorum" dedi. Afrika kıtası ülkelerine Trablus rejimine sadık büyükelçilerin faaliyetlerini askıya almaları ve bu ülkelerde görevde bulunan Kaddafi yanlısı diplomatları sınır dışı etme çağrısı da yapan Clinton, ayrıca Libyalı muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) daha fazla destek verilmesini talep etti.