T24 LogoT24 Logo
Dünya

CLINTON'DAN AFRİKA'YA ÇAĞRI ADDİS ABABA (A.A)

13 Haziran 2011 21:54

-CLINTON'DAN AFRİKA'YA ÇAĞRI ADDİS ABABA (A.A) - 13.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afrika ülkelerini, Libya'da ateşkes ilan etmesi ve iktidarı terk etmesi için albay Muammer Kaddafi'ye baskı yapmaya çağırdı. Clinton, Afrika Birliği'nin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkezinde yaptığı konuşmada, "Tüm Afrika ülkelerinden, Kaddafi'nin kalıcı bir ateşkes ilan etmesi ve iktidarı bırakması için baskı yapmalarını istiyorum" dedi. Afrika kıtası ülkelerine Trablus rejimine sadık büyükelçilerin faaliyetlerini askıya almaları ve bu ülkelerde görevde bulunan Kaddafi yanlısı diplomatları sınır dışı etme çağrısı da yapan Clinton, ayrıca Libyalı muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) daha fazla destek verilmesini talep etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24