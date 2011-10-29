Clinton’dan '28 Ekim' gafı

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton bakanlığının resmi internet sitesinde önceki gün bir basın açıklaması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 88. yıldönümünü kutladı. Clinton, 29 Ekim yerine 28 Ekim yazarak, gaf yaptı.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kutlama mesajı şöyle:



“Hillary Clinton, Dışişleri Bakanı, Washington DC, 27 Ekim 2011... Başkan Obama ve Birleşik Devletler yurttaşları adına, bu 28 Ekim’de Türk halkını modern Türkiye’nin kuruluşunun 88. kuruluş yıldönümü nedeniyle kutluyorum. Bu ulusal tatilin, Türk halkının, deprem nedeniyle meydana gelen büyük can kayıpları ve tahribatın olduğu bir yas dönemine rastlamasından ise büyük üzüntü duyuyorum. Umutlarımız ve dualarımızın yaşamını yitiren ve yaralanan aile ve dostlarımızla olduğunu belirtmek istedim. ABD, Türk halkının yanındadır.”

