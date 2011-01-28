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Dünya

CLINTON, BARIŞÇIL GÖSTERİLERE İZİN ÇAĞRISI YAPTI WASHINGTON (A.A)

28 Ocak 2011 22:29

-CLINTON, BARIŞÇIL GÖSTERİLERE İZİN ÇAĞRISI YAPTI  WASHINGTON (A.A) - 28.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'daki olaylarla ilgili olarak, Kahire'ye halkın siyasi ve ekonomik reform taleplerini dikkate alması ve barışçıl gösterilere izin vermesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Clinton, Mısır hükümetinin vatandaşlarının "temel hakları"na saygı göstermesi gerektiğini söyledi.  Clinton, ülkedeki reformların hayati önemde olduğunu ifade ederek, hükümete halkla diyaloğa geçmesi, barışçıl gösterilere izin vermesi ve reformları benimsemesi çağrısını yaptı.  Göstericilerden de şiddetten kaçınmaları ve kendilerini barışçıl şekilde ifade etmelerini isteyen Clinton, her iki tarafı da itidale çağırdı ve diyalog içinde olmaları gerektiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, ABD olarak, hükümet ve Mısır halkı ile ortaklıklarını devam ettirmek istediklerini söyledi. "Güvenlik güçleri ve polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin de kendilerinde ciddi kaygı yarattığını" ifade eden Clinton, Mısır hükümetinden, "şiddete yönelik suçlamaları araştırması ve gereken soruşturmaları açmasını" istedi. Clinton, "Mısır hükümetini, güvenlik güçlerini kontrol altına almak için elinden geleni yapmaya çağırıyoruz" dedi.

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