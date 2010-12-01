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Dünya

Clinton'a istifa çağrısı

Assange, gizli belgelerdeki BM'de görevli Amerikalı diplomatlara casusluk yapmaları için talimat verildiğinin ortaya çıkması durumunda, Clinton'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

01 Aralık 2010 02:00

T24 - Wikileaks sitesinin sahibi Julian Assange, sızdırılan gizli belgelerde ifşa edilen, BM'de görevli Amerikalı diplomatlara casusluk yapmaları yönünde talimat verildiğinin ortaya çıkması durumunda, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın istifa etmesi gerektiğini iddia etti.


Julian Assange, Time dergisine yaptığı açıklamada, "Amerikalı diplomatlara, ABD'nin de imzaladığı uluslararası anlaşmalara aykırı olarak, BM'de casusluk yapmaları yönünde verilen talimatın ardında olduğunun ispatlanabilmesi durumunda, Clinton'un istifa etmesi gerektiği" yönünde görüş belirtti.


Assange'nin bu açıklamayı bilinmeyen bir yerden internet telefonu Skype üzerinden yaptığı kaydedildi.  

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