-CLINTON: YASAK BÖLGE OLUŞTURULMASI KARARINDAN UZAĞIZ WASHINGTON (A.A) - 02.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması yönünde bir karar hazırlığından uzak olduğunu söyledi. Clinton, Senato'daki oturumda yaptığı konuşmada, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması konusunda, "Böyle bir karar vermekten çok uzakta olduğumuz kanısındayım" dedi. ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, "Amerikan ordusunun varlıklarının, hoş karşılanacağı ve ihtiyacı olan bölgelere teçhizat ve erzak ulaştırılmasına destek için kullanılabileceğini" kaydetti. Rusya, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesine sıcak bakmazken, Fransa da bu aşamada askeri müdahalenin planlanmadığını belirtmiş ve bunun için BM Güvenlik Konseyi kararının gerekliliğine dikkati çekmişti.