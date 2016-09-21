Clinton ve Trump'dan Sisi'ye yoğun ilgi

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi New York'taki BM toplantılarında en çok ilgi gören isimler arasında yer aldı.

ABD Başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton zirvede darbe ile başa gelen Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşecek.

NTV'deki habere göre, Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasından bir yetkili, emlak milyarderinin Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşeceğini açıkladı.



Demokrat parti adayı Hillary Clinton da geçen hafta yaptığı açıklamada, Sisi ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşmeler gerçekleştirebileceğini duyurmuştu.



Obama yönetimi, Mısır'ın terörle mücadelede kilit rol oynadığını düşünüyor. Trump daha önce yaptığı açıklamada seçilmesi durumunda Irak ve Suriye'deki IŞİD güçleriyle mücadelede daha agresif adımlar atacağını açıklamıştı.



Clinton'ın Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşmesi de ayrı bir önem taşıyor. 2014'te Kırım'ı işgal eden Rusya ile Clinton'ın rakibi Trump'ın seçim kampanyası arasında bağlantı bulunduğu öne sürülüyor.



ABD'de başkanlık seçimleri 8 Kasım'da gerçekleşecek.