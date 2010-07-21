-CLINTON VE GATES ASKERDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGEDE PANMUNJOM (A.A) - 21.07.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Savunma Bakanı Robert Gates, Kore Yarımadası'nda Güney ve Kuzey'i ayıran askerden arındırılmış bölgeyi ziyaret etti. Clinton, bölgede Askeri Ateşkes Komisyonu binası önünde yaptığı konuşmada, ülkesinin müttefiki Güney Kore'yi, Kore savaşından bu yana ekonomik ve siyasi açıdan "olağanüstü ilerleme" kaydetmesi nedeniyle överken, "Aksine Kuzey Kore, sadece tecrit içinde durgunlaşmakla kalmıyor, Kuzey'in halkı da çok uzun yıllardır ıstırap çekiyor" dedi. Clinton, tampon bölgeyi koruyan Amerikan, Güney Kore ve diğer milletlerden askerlere de teşekkür ederek, "Kuzey'e mesaj göndermeye devam edeceğiz: Başka bir yol daha var. Kuzey'in halkının fayda sağlayacağı bir yol" ifadesini kullandı ve Kuzey Kore, yönünü değiştirene kadar Güney Kore halkı ve hükümetinin yanında yer alacaklarını kaydetti. ABD Savunma Bakanı Robert Gates de, Güney Kore'nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini, öte yandan Kuzey'in tecrit ve yoksunluk içinde olduğunu belirterek, Kuzey Kore torpidosuyla batırıldığı söylenen Güney Kore gemisine değindi ve "Kuzey'in güvenilmez ve provokatif eylemlerini sürdürdüğünü" bildirdi. Clinton ve Gates'in, bugün Güney Kore gemisinde yaşamlarını yitiren askerler için Şehitler Anıtı'na çelenk koyması ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla bir araya gelmeleri bekleniyor. Kore Savaşı'nda tarafların barış anlaşmasına değil de ateşkese varması nedeniyle iki ülkeyi ayıran sınırda 4,8 kilometre derinlikte askerden arındırılmış bir bölge bulunuyor.