Clinton ve Ashton BBC'ye Türkiye'yi değerlendirdi

T24

‘ABD, Türkiye'nin üyeliğini güçlü biçimde destekliyor"

"Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz önemli görevler bulunuyor"

Ashton: Türkiye'nin konumu benim için önemli

Hillary Clinton, Türkiye'nin NATO ile önemli ilişkisi bulunan bir müttefik olduğunu, Türkiye ile birlikte hareket ettikleri önemli ikili görevler bulunduğunu belirttiği konuşmasında, “Türkiye çok daha büyük bir küresel ve bölgesel varlık haline geliyor. Ekonomisi dramatik biçimde büyüyor. Ülkelere uzanıyorlar ve bizimle birlikte olduğu kadar tek başlarına etkili olmayı deniyorlar” dedi. Türkiye - AB ilişkilerinin tartışıldığı bir yayında Clinton, “Türkiye'yi AB'de destekliyoruz, ama oyumuz yok” diye ifade etti.Clinton, ‘ABD, Avrupa Birliği'nin özellikle Türkiye konusunda gücünü yeterince etkin kullandığını düşünmüyor’ biçimindeki anımsatmaya “Ben öyle görmüyorum. Süren bir taahhüt görüyorum. Cathy (AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton) benim gibi özellikle Türkiye'yle etkin biçimde çalışıyor. Yani bizlerin Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme taahhüdümüz olduğuna inanıyorum. ABD'nin, Türkiye'nin AB üyeliğini güçlü biçimde desteklediğini belki biliyorsunuz. Karar vermenin ise bize değil, AB'ye ait olduğu da açık” dedi.Hillary Clinton, BBC'nin ‘Bazı eleştiriler var. Belli AB hükümet başkanlarının üyelik konusunda isteksiz oldukları belirtiliyor’ sorusuna karşılık ise şunları söyledi:"Bu konuda, ifade ettiğimiz gibi, dostların birbirlerine aktardıkları şekliyle kendi görüşümüz olduğuna inanıyorum. Fakat burası, bizim bir oyumuzun bulunmadığı, üye devletlerin bir alanı. Ancak Türkiye ile çalışma konusunda kesin sözümüz var. Türkiye, NATO ile önemli ilişkisi bulunan bir müttefik. Türkiye ile birlikte hareket ettiğimiz önemli ikili görevler bulunuyor. Ve Türkiye çok daha büyük bir küresel ve bölgesel varlık haline geliyor. Ekonomisi dramatik biçimde büyüyor. Ülkelere uzanıyorlar ve bizimle birlikte olduğu kadar tek başlarına etkili olmayı deniyorlar. Hala yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum, bunların yapılması konusunda köklü taahhütlerimiz bulunuyor.”AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ise BBC muhabirinin, ‘AB'nin tamamı aynı notadan mı şarkı söylüyor?’ biçimindeki sorusuna, “Hillary'nin söylediği gibi Türkiye'nin benim için konumu son derece önemli. Türkiye, karşılaştığımız bölgesel ve uluslararası zorlukların bir bölümüne birlikte bakmaya çalışırken pek çok durumda, bir ortak. Dış ilişkilere bakış perspektifi açısından da öyle, güçlü ilişki kurma ihtiyacı içinde bulunduğum ülkeler açısından baktığımda da, Türkiye'nin durumu, Hillary'nin de hakkıyla vurguladığı gerekçelerle ortada” dedi.AB üyesi devletlerin Türkiye konusunda daha ileri adımlar atmaları ihtiyacı tartışmaları konusunda ise Ashton, “Türkiye bir aday ülke. Biri bana farklı bir şey söyleyene kadar Türkiye bir aday ülke. Ve ben bu temel üzerinde çalışacağım, onlar da öyle yapacaklar. Her durumda, AB üyeliğini elde etmek uzun vadeli ve zorlu bir yol” şeklinde konuştu.