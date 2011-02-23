Clinton: Uçağını çek, katliamı durdur

T24 - Libya’da Bingazi ve Derne’de başlayan halk isyanı, kısa sürede iç savaş halini aldı. Kaddafi’nin paralı askerleri başkent Trablus’ta dehşet saçtı. Uçaklar, helikopterler ve tanklarla da yapılan müdahale katliama dönünce, dünya ayağa kalktı.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, “Şimdi bu kabul edilemez vahşeti durdurma zamanı” diye çok sert bir açıklama yaptı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da, Kaddafi’yle konuşarak, “Savaş uçaklarını çek, durdur bu katliamı” dedi.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Libya’dan paralı askerlerin yanı sıra savaş uçakları, helikopter ve tanklar kullanılarak, katliam yapıldığı haberleri gelmesi, dünyayı harekete geçirdi. Libya krizini bugüne kadar sessizce izleyen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, “Şimdi bu kabul edilemez vahşeti durdurma zamanı” diye sert bir bir açıklama yaptı. ABD’yi BM Güvenlik Konseyi, Arap Birliği AB, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Kaddafi’nin yakın dostu Berlusconi takip etti. Ban Ki-moon bizzat, Kaddafi’yi arayarak, “Savaş uçaklarını çek, durdur bu katliamı” uyarısında bulundu.





'Yeter Artık'



İlk “Yeter artık” açıklamasını yapan Clinton, şöyle konuştu: “Dünya, Libya’daki durumu alarm halinde izliyor. ABD olarak, Libya’daki şiddet olaylarını kesin bir dile kınayan uluslararası toplumla beraberiz. Aklımız ve dualarımız, hayatlarını kaybedenler ve sevdiklerini yitirenlerle. Libya hükümetinin, Libya halkının ifade özgürlüğü ve toplanma hakkı dahil, evrensel haklarına saygı gösterme sorumluluğu var. Şimdi bu kabul edilemez vahşeti durdurma zamanı. Dünyanın her tarafındaki dostlarımız ve ortaklarımızla bu mesajı Libya hükümetine iletmek için çabalıyoruz.”





Ban Ki-moon telefonla aradı



Kaddafi’ye cephe alan Libyalı diplomatların çağrısı üzerine BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanırken, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da Kaddafi’yi telefonla arayarak 40 dakika konuştu ve savaş uçaklarının kullanıldığı katliamın hemen durdurulmasını istedi. Ban Ki-moon ardından, “Uçaklardan ve helikopterlerden sivillere ateş açılıyor, bu hemen durdurulmalı” açıklaması yaptı. AB Dışişleri bakanları da Kaddafi’ye hemen katliama son vermesi çağrısı yaptı. BM İnsan Hakları Komiseri Navi Pillay ise makinalı tüfek, keskin nişancı ve savaş uçaklarıyla sivillerin katledilmesi nedeniyle Kaddafi hakkında uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Libya’daki gelişmelerin çok endişe verici olduğunu belirterek, “Kaddafi’nin konuşması ürkütücüydü. Kendi halkına adeta savaş ilan etti” dedi.





Mülteci akını korkutuyor



Tunus’taki isyanın ardından binlerce mültecinin deniz yoluyla akın ettiği İtalya’da hükümet, Libya’daki isyan nedeniyle orduyu alarma geçirdi. Libya’daki olayların ardından 250 bine yakın Libyalı mültecinin deniz yoluyla İtalya sahillerine gelebileceği tahmin ediliyor. Bu yönde hazırlık yapan İtalyan ordusu, donanma ve hava kuvvetleriyle Akdeniz’de sürekli devriye geziyor. Mülteciler konusu bir diğer komşu ülke Mısır’ı da telaşlandırdı. Kendi devrimiyle uğraşan Mısır ordusu, Libya sınırına destek kuvvetleri gönderdi. Libya’dan kaçmaya çalışan 10 binden fazla sivilin Mısır sınırı yakınındaki Tobruk’ta toplandığı bildiriliyor. Libya’da ayrıca, 1.5 milyona yakın Mısırlı çalışıyor. Mısır, sadece Libyalı mültecilerle değil, vatandaşlarının tahliyesiyle de meşgul.





Yağmalama çalma



Bingazi’de denetimi halk sağlıyor. Tankların arkasına, öldürülen sivillerin resimlerini asan Bingazililer, bir yandan da düzeni sağlamaya çalışıyor. Gençler, ellerinde ‘Libya’nın geleceği için yağma yapmayın, çalmayın’ yazılı pankartlarla sokakları dolaşıyor.





Bingazi’de ordu ikiye bölündü



Libya isyanının başladığı ilk yer doğudaki Bingazi’de halk ‘zafer’ coşkusu yaşıyor. Kaddafi’nin ordusundan ele geçirdikleri silahlar ile direnen Bingazi halkı, araçlarıyla sokaklara boşaldı. Gösterilerde eli tabancalı Arap kadınları da dikkat çekti. Bingazi’de Kaddafi’nin paralı askerlerden oluşan özel birlikleriyle 3 gün süren savaşın kader anını, ordu içindeki bazı birliklerin saf değiştirmesi belirledi. Halkın üzerine acımasızca ateş edilmesine direnen bazı birlikler, kimi yerde paralı askerler kimi yerde de silah arkadaşlarına kurşun sıktı. Sonuçta Kaddafi’nin birlikleri doğu illerini terk etmek zorunda kaldı.





Trablus sokakları ceset dolu



Libya’nın doğu illeri Bingazi ve Derne’de başlayan halk isyanı, kısa sürede iç savaş halini aldı. Kaddafi, isyanın sıçradığı başkent Trablus’un derdine düştü. Kaddafi’nin Fransızca konuşan Afrika kökenli paralı askerleri, önceki gece başkentte dehşet saçtı. Bingazi’deki dehşetin benzerini başkentlilere yaşatan paralı askerler, sivillere hedef gözetmeden ateş açtı. Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi, bombardımanı yalanlarken, çok sayıda görgü tanığı, hem Trablus hem de doğudaki Beyda kentlerinin bombalandığını söylüyor. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, başkentteki katliam Tajura ve Maslum semtlerinde yaşandı. Helikopterlerle mahallelere inen paralı askerler, otomatik silahlarla gördüğü her sivil hedefe kurşun yağdırdı. Binlerce gösterici panik içinde kaçarken, alçaktan uçan savaş uçakları da bomba attı. Aynı saatlerde ülkenin doğusunda isyanın başladığı bölgedeki Beyda kentinde de hava saldırısı düzenlendi. Çatışmaların yaşandığı mahallelerde sokaklar cesetlerle dolu. Bu arada Kaddafi, başkentteki yandaş sivilleri de silahlandırdı. Ellerinde Kalaşnikof, otomobil ve ciplerle sokakları dolaşan Kaddafi yandaşları, halka evden çıkmamaları çağrısı yapıyor. Reuters’a göre doğudaki Tobruk kenti “halkın elinde.” Ordudan ayrılan Binbaşı Hani Saad Marjaa, “Doğudaki bütün bölgeler Kaddafi’nin kontrolünden çıktı. Halk ve ordu el ele” dedi.

Libya İçişleri Bakanı Abdülfettah Yunus, Kaddafi’yi tanımadığını ve muhalefete katıldığını ilan etti. El Cezire’ye göre Yunus, “17 Şubat Devrimi’ne katıldığını” açıkladı. Orduya da çağrıda bulunan Yunus, e halk ayaklanmasının yanında yer almalarını ve halkın “meşru taleplerinin” yerine getirilmesi yönünde çalışmalarını istedi. İsyanın başladığı günden bu yana öldürülen sivil sayısının 600’ü aştığı belirtiliyor. Yaralı sayısı ise binlerle ifade ediliyor.





'Bingazi kasabı'



Cezayir’de Fransızca yayınlanan Algerianews gazetesi, Kaddafi’yi elinde satırla bir Libyalı’nın kafasını kesmeye çalışırken gösteren bir fotomontajı, “Bingazi kasabı Kaddafi isyanı kanla bastırıyor” başlığıyla tam sayfa yayınladı. Gazete, “Kaddafi ve ona bağlı güvenlik birimlerinin Libya’da Trablus’tan başka güvende olacakları ikinci bir kent yok. Ayaklanmanın başladığı Bingazi kentinde Kaddafi’ye bağlı birlikler en az 84 kişiyi acımasızca katletti” diye yazdı.











