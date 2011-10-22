-Clinton: Türkler PKK'nın izini sürüyor WASHINGTON (A.A) - 21.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ''Türkler, 24 askerini öldüren PKK'nın izini sürüyorlar ve bunu Irak'ın kuzeyine girerek yapıyorlar, çünkü orası (PKK'nın) sığınaklarının olduğu yer'' dedi. Clinton, hafta içinde Afganistan'ı ziyareti sırasında Amerikan haber kanalı Fox News'e verdiği röportajda, bir soruyu yanıtlarken, Pakistan'ın, radikallerin Afganistan sınırına sığınmalarına izin vermemesi gerektiğini belirttiği sırada, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği sınır ötesi operasyonlardan da bahsetti. Dışişleri Bakanı Clinton, şunları kaydetti: ''Pakistanlılardan, (Afganistan sınırında radikallere ait) bu sığınakların devre dışı bırakılmasında gösterdikleri işbirliğini artırmalarını istiyoruz. Çünkü, peşinde olduğunuz kişiler sınır ötesinde sürekli hareket halindeyse ya da kendinizi savunduğunuz saldırılar sınır ötesindeki sığınaklardan planlanıyor ve hayata geçiriliyorsa, başarılı bir askeri operasyon yürütmeniz çok zordur. Haberleri gördünüz; Türkler, 24 askerini öldüren PKK'nın izini sürüyor ve bunu Irak'ın kuzeyine girerek yapıyorlar, çünkü orası (PKK'nın) sığınaklarının olduğu yer.''