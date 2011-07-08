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Dünya

CLINTON TÜRKİYE'YE GELİYOR WASHINGTON (A.A)

08 Temmuz 2011 23:34

-CLINTON TÜRKİYE'YE GELİYOR WASHINGTON (A.A) - 08.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 15-16 Temmuz günlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Bakanlık sözcüsü Victoria Nuland yaptığı yazılı açıklamada, Clinton'ın Türkiye ziyareti sırasında Türk yetkililerle ikili temaslarda bulunacağını ve Libya Temas Grubu'nun toplantısına katılacağını bildirdi. Nuland, Clinton'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve diğer siyasi liderlerle Libya ve Suriye konularının yanı sıra ikili ve uluslararası birçok ortak konuda görüşmelerde bulunacağını kaydetti. Sözcü, Clinton'ın Türkiye'deki temaslarının ardından Yunanistan'a, daha sonra da Hindistan'a geçeceğini kaydetti.

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