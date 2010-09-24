-CLINTON TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ BEKLİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM'deki temasları çerçevesinde ikili görüşmelerine dün de devam etti. Davutoğlu, gün içinde ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile BM Güvenlik Konseyi Başkanlık Ofisi'nde bir araya geldi. Heyetlerarası düzenlenen ve Türk tarafından Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın da katıldığı görüşmede, Afganistan, Pakistan, Irak, İran, Ortadoğu barış süreci, Mavi Marmara gemisine saldırı gibi konuların gündeme geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Türk tarafının talebiyle düzenlenen ve "ufuk turu" niteliğinde geçen görüşmede Clinton, Ortadoğu barış sürecinde gelinen durumu anlattı ve bu süreçte Türkiye'nin desteğini beklediklerini belirtti. Afganistan'daki parlamento seçimlerinin düzenlenmiş olmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, seçimlerin sonrasına dair bir durum tespiti yapıldı. Davutoğlu, Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı yardımlardan bahsetti. Görüşmede, sel felaketinden etkilenen Pakistan'daki durumun vehameti karşılıklı olarak ifade edilirken, Davutoğlu, BM'nin Pakistan'a yönelik çalışmalarının etkin koordinasyon içinde olmasının gerektiği yönündeki inancını yineledi. Irak'taki iç durum ve seçim sürecine değinilen görüşmede, İran konusuna ilişkin de Davutoğlu, mevcut temaslarını anlattı, tüm taraflarla temaslarının süreceğini belirtti. Davutoğlu görüşmede, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıyla ilgili yayımladığı raporun Türkiye'nin söylediklerini bir kere daha tespit ettiğini ilk izlenim olarak gördüklerini aktardı ve New York'taki soruşturma panelinin de en kısa sürede sonucunu beklediklerini tekrarladı. Clinton'ın ise raporla ilgili bir yorumda bulunmadığı öğrenildi. Görüşmede ayrıca, Davutoğlu'nun, İran'da aylardır tutuklu kaldıktan sonra geçen günlerde serbest bırakılan Sarah Shourd ile diğer iki tutuklu Shane Bauer ve Josh Fattal'ın ailelerini kabulü de gündeme geldi. Davutoğlu, Clinton ile görüşmesinde ayrıntılı olarak Amerikalı ailelerin bugün kendisini ziyaretini anlatırken, Clinton da yardım çabalarından ötürü Davutoğlu'na teşekkür etti.