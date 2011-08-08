-CLINTON, TÜRKİYE'NİN BASKI YAPMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A) - 08.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'ye baskı yapmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner'in verdiği bilgiye göre Clinton, görüşmede, Suriye'deki durumu ve bu ülkede muhaliflere yönelik askeri baskının son bulması yönündeki uluslararası topluluğun çağrılarına değindi. Sözcü, "Dışişleri Bakanı Clinton, Suriye'nin derhal askerlerini kışlaya çekmesi ve bütün tutukluları serbest bırakması yönündeki Amerika'nın tutumunu dile getirdi. Dışişleri Bakanından (Davutoğlu'ndan) bu mesajları Suriye hükümetine iletmesini istedi. Ayrıca Amerika'nın Suriye'de demokratik bir geçişe desteğini yineledi" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun yarın Suriye'ye gitmesi öngörülüyor.