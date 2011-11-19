-Clinton: Türkiye ve Arap Birliği daha etkili WASHINGTON (A.A) - 19.11.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye ve Arap Birliği'nin, Suriye hükümeti ve toplumu üzerinde ABD'den daha fazla etkiye sahip olduğunu bildirdi. Clinton, Amerikan MSNBC televizyonuna verdiği demeçte, Suriye'deki durumun tamamen bir iç savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. ABD olarak Suriye'de bir iç savaş görmeyi hiç istemediklerini, barışçıl protestolar ve şiddet içermeyen muhalefetten yana olduklarını dile getiren Clinton, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin yaptıklarıyla, insanları kendilerine karşı silaha sarılmaları yönünde provoke ettiğini belirtti. Clinton, ''Arap Birliği'nin yaptığı ve Türkiye'nin söylediklerinin, Suriye hükümeti ve toplumu üzerinde çok uzakta olan bizlerden çok daha fazla bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği'nin, ''Esad'ın gitmesi gerektiği'' şeklinde net bir sinyal gönderdiğini ifade eden Clinton, Libya'dakine benzer biçimde Suriye'ye de bir BM kararıyla ABD ya da NATO koalisyonu öncülüğünde bir askeri müdahale yapılması yönünde ''bir niyet bulunmadığını'', Libya ile Suriye'nin durumunun birbirinden farklı olduğunu kaydetti. Clinton, ''Bu süreç (Suriye'ye baskı süreci), Arap Birliği ve Türkiye'nin öncülüğüyle mi yürütülmeli?'' şeklindeki bir soruyu ''evet'' diyerek onayladı. Bakan Clinton, Amerikan ABC televizyonuna verdiği mülakatta da bir soruyu yanıtlarken, ABD'nin Suriye ile bağlarının ve ticaretinin çok az olduğuna dikkati çekerek, ''Suriyelilerin kulak vereceği bir ses olmadığımızın farkındayız. Dolayısıyla, Suriye'nin gözardı edemeyeceği, giderek büyüyen ve şu anda Arap Birliği ve Türkiye'den oluşan bir koronun çağrısında bulunduk'' diye konuştu.