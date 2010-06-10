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Dünya

Clinton: Türkiye ve Brezilya İran'a yardım edebilir

10 Haziran 2010 11:45

T24 - Clinton, ziyaret ettiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik süregelen diplomatik yardım çerçevesinde, Türkiye ve Brezilya'nın önemli bir rol oynamayı sürdüreceğini düşündüğünü" kaydetti.

Hillary Clinton, İran'ın atom bombası yapmaya çalıştığı iddiası konusunda İran yönetimi içinde "fikir ayrılıklarının" bulunduğunu gördüğünü ifade ederek, yeni yaptırımların, İran'ın nükleer emellerini yavaşlatacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, İran'a yaptırımların etkisi ve kararın zamanlaması konusunda Türkiye ve Brezilya'nın farklı bakış açısına sahip olmasına saygı duyduklarını söyledi

Crowley, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, Türkiye ve Brezilya'nın oyları ve bunun gerekçelerini açıklamasının kendi sorumluluklarında olduğunu belirtti.

Yaptırımların etkisi ve kararın zamanlaması hakkında Türkiye ve Brezilya'nın farklı bakış açısına sahip olmasına saygı duyduklarını ifade eden Crowley, ancak İran'ın, uluslararası yükümlülüklerine uymasını sağlama noktasındaki ABD'nin stratejik amaçları hakkında uluslararası toplumda fikir birliği bulunduğuna emin olduklarını bildirdi.

Crowley, "Açıkçası, spesifik yöntemler üzerinde bir anlaşmazlığımız var. Ancak Türkiye, Brezilya ve diğer ülkelerle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


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